Il Principe Harry è tornato a scagliarsi contro i tabloid accusandoli di aver causato a sua moglie Meghan Markle un aborto spontaneo.

Nel 2020 la duchessa del Sussex Meghan Markle ha perso un figlio e, stando a quanto dichiarato da suo marito Harry all’interno della docuserie Netflix incentrata su di loro, la causa sarebbe da imputare allo stress a lei causato dai tabloid. Meghan era infatti in ansia a causa delle a fuga di notizie relative ai suoi rapporti con i familiari, uno su tutti suo padre.

“Credo che mia moglie abbia avuto un aborto spontaneo per colpa dei tabloid. Ho visto tutto coi miei occhi”, ha dichiarato Harry all’interno della serie.

Il Principe Harry e sua moglie Meghan Markle hanno intentato una causa conto alcuni tabloid britannici per aver violato la privacy della duchessa in un momento per lei molto delicato. Meghan era infatti da poco entrata a far parte della famiglia Reale ed era incinta per la seconda volta. Lei stessa parlò pubblicamente dell’esperienza traumatica dell’aborto spontaneo e in seguito l’Alta Corte di Londra ha condannato i tabloid per aver effettivamente violato la privacy della duchessa.

Nella docuserie incentrata su di loro, Harry e Meghan hanno gettato anche pesanti ombre anche sul comportamento avuto da alcuni membri della Royal Family.

