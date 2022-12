Kate Winslet ha replicato contro coloro che l’hanno presa di mira per i suoi presunti chili in più durante la sua partecipazione a Titanic.

L’attrice Kate Winslet non ha fatto segreto di aver sofferto agli inizi della sua carriera per il bullismo sul suo aspetto fisico e per i suoi presunti chili di troppo. La celebre attrice ha dichiarato in particolare di esser stata traumatizzata dalle critiche ricevute dai fan di Titanic in merito alla drammatica scena della “zattera”. Secondo una teoria sostenuta da questi infatti il suo fidanzato Jack (personaggio interpretato da Leonardo DiCaprio nel film) si sarebbe potuto salvare se lei non fosse stata “troppo grassa” da occupare l’intera zattera di fortuna utilizzata per salvarsi.

“Se potessi tornare indietro, direi: sono una giovane donna, il mio corpo sta cambiando, lo sto capendo, sono profondamente insicura, sono terrorizzata, non rendetelo più difficile di quanto non sia già. Questo è bullismo, sapete, e in realtà al limite dell’abuso, direi”, ha dichiarato l’attrice al podcast Happy, Sad, Confused.

Kate Winslet

Kate Winslet: il bullismo e Titanic

Kate Winslet è stata la celebre protagonista del film cult Titanic insieme a Leonardo DiCaprio. La celebre attrice non ha però fatto segreto di aver subito atti di bullismo a seguito del suo ruolo nel film, e molti avrebbero avuto da ridire sul suo aspetto fisico e sui chili in più. Per la Winslet, all’epoca agli esordi, fu un vero trauma e solo col passare del tempo avrebbe imparato ad acquisire maggiore consapevolezza delle proprie doti (estetiche e non) e a fregarsene delle critiche.

“Sono stata molto cattivi con me. Non ero nemmeno fottutamente grassa. Se potessi tornare indietro nel tempo, userei la mia voce in modo completamente diverso. Avrei detto loro: non osate trattarmi così”, ha dichiarato nel podcast Happy, Sad, Confused.

