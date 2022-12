Il mito del calcio Pelé si è spento il 29 dicembre e sua figlia Kely gli ha dedicato un commovente messaggio via social.

La notizie della scomparsa di Pelé – che da tempo lottava contro una grave malattia – è stata appresa con dolore dai fan di tutto il mondo e in queste ore Kely Nascimento, una dei sette figli dell’ex calciatore, gli ha dedicato un commovente post via social in cui ha scritto: “Tutto ciò che siamo è grazie a te. Ti amiamo infinitamente R.I.P.“. Nell’immagine postata dalla figlia del celebre ex calciatore si vedono le mani dello stesso Pelé strette a quelle dei suoi figli.

Pelé è morto: la dedica della figlia

Il mito del calcio Pelé si è spento a 82 anni dopo aver lottato a lungo contro una grave malattia. Le sue condizioni di erano aggravate nelle ultime settimane e la notizia della sua scomparsa è giunta nella serata del 29 dicembre. I figli dell’ex calciatore gli sono stati accanto fino alla fine e sua figlia Kely gli ha dedicato un tenero messaggio via social a nome suo e dei suoi fratelli.

I figli dell’ex calciatore gli erano stati accanto in ospedale anche durante i giorni di Natale e alcune delle loro foto al capezzale del padre avevano commosso i fan di tutto il mondo. I bollettini medici non erano stati dei più ottimisti e la notizia della scomparsa dell’ex calciatore non ha colto di sorpresa i suoi numerosi ammiratori, che in queste ore si stanno riversando sui canali social a lui dedicati postando messaggi in suo onore.

