L’attore che ha interpretato Occhio di Falco nella serie Marvel Avengers, Jeremy Renner, sarebbe in gravi condizioni per un incidente avvenuto nei pressi di casa sua, in Nevada. Stando alle prime indiscrezioni – riportate da Tgcom24 e dai principali media internazionali – l’attore stava spazzando della neve quando sarebbe stato travolto da una nevicata che ha investito in queste ore proprio la zona in cui abita. Non sono attualmente chiare le dinamiche dell’incidente ma Jeremy Renner sarebbe stato portato in ospedale in elisoccorso.

Sono ore di grande paura per l’attore due volte candidato agli Oscar Jeremy Renner, che sarebbe stato travolto dalla neve mentre si trovava nel ranch di sua proprietà in Nevada.

Al momento non è chiara la dinamica dell’incidente e in tanti si sono riversati sui canali social dedicati all’attore esprimendogli la loro solidarietà e il loro affetto. Il manager di Jeremy Renner ha fatto sapere che le sue condizioni sarebbero gravi ma stabili e che la sua famiglia gli starebbe accanto. Per il momento sulla questione non è dato sapere di più e i fan sono preoccupati per lo stato di salute dell’attore e per le ferite da lui riportate a causa dell’incidente.

