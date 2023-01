All’indomani dall’uscita della sua autobiografia scandalo il Principe Harry ha rilasciato una controversa intervista.

Il 2 gennaio è uscita Spare, la discussa e controversa autobiografia del principe Harry. Lo stesso duca del Sussex ha rilasciato un’intervista a Ltv gettando ancora pesanti ombre su suo fratello William e su suo padre Carlo e sottolineando che lui e Meghan non sarebbero “i cattivi” come i media britannici hanno voluto far credere. “Non hanno mostrato assolutamente alcuna volontà di riconciliarsi. Vorrei riavere indietro mio padre. Vorrei riavere indietro mio fratello”, ha detto il principe.

William e Harry

Il Principe Harry contro Carlo e William

La rottura tra il Principe Harry e gli altri membri della monarchia britannica sembra essere ormai insanabile e lo stesso duca del Sussex ha rilasciato una controversa intervista a Ltv parlando di rapporti ormai inesistenti con suo padre Carlo e suo fratello William. In tutto il mondo intanto sta facendo discutere l’uscita del memoire di Harry intitolato Spare, e al cui interno il secondogenito di Diana Spencer ha svelato dei retroscena inediti sulle tensioni con gli altri membri della famiglia reale.

“Voglio una famiglia, non un’istituzione”, ha dichiarato il principe, che ha rivelato anche di non aver mai ricevuto supporto o vicinanza dai suoi familiari dopo la sua decisione di dire addio alla monarchia. I membri della famiglia Reale romperanno il silenzio in merito alla questione?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG