Da pochi giorni è uscita Spare, controversa e discussa autobiografia del principe Harry. Al suo interno il secondogenito di Re Carlo è tornato a parlare della morte di sua madre Diana e per la prima volta ha confessato che lui e suo fratello William per anni avrebbero pensato di riaprire il caso non riuscendo a capacitarsi della tragica fatalità dell’accaduto.

“William e io abbiamo preso in considerazione la possibilità di riaprire l’inchiesta sulla ‘Principessa Diana’. Perché c’erano così tante lacune e così tanti buchi. Semplicemente tante cose non tornavano e non avevano senso. Se vorrei ancora farlo? Non so nemmeno se sia possibile. Quello che è certo è che non penso di avere le risposte di cui ho bisogno su quello che è successo davvero a mia madre. E non credo che le abbia neanche mio fratello. Non credo che il mondo le abbia”, ha dichiarato il principe.

Dopo le pesanti ombre riguardanti il suo rapporto con suo fratello William e suo padre Carlo, il Principe Harry è tornato a parlare della tragica scomparsa di sua madre Diana, deceduta dopo un incidente d’auto avvenuto il 31 agosto 1967 a Parigi.

Secondo Harry sarebbero presenti lacune e buchi in merito alla scomparsa della vicenda, che sarebbe stata causata da una drammatica fatalità (l’auto in cui si trovava Diana infatti era inseguita da alcuni paparazzi quando malauguratamente andò a sbattere nella galleria del Port de l’Alma). La famiglia Reale romperà il silenzio in merito a quanto dichiarato da Harry?

