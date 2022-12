Il Principe Harry e Meghan Markle sono protagonisti di una docu-serie su Netflix che è destinato a far discutere.

Dopo l’intervista da Oprah Winfrey e le accuse in merito al razzismo subito da parte della famiglia Reale, il Principe Harry e Meghan Markle hanno realizzato un documentario su Netflix per raccontare la loro verità. Alcune delle loro affermazioni sulla vita all’interno della Royal Family sono destinate a far discutere: Harry ha più volte paragonato sua moglie a sua madre Diana e ha affermato com alcuni dei suoi familiari gli avessero fatto capire che la storia tra loro non sarebbe durata. Meghan ha raccontato con ironia come l’istuzione Reale le sia sembrata “medievale” e quanto le sia sembrato assurdo doversi inchinare difronte alla Regina.

Harry e Meghan: le frecciatine nel documentario

Su Netflix è finalmente uscita la temuta docu-serie incentrata su Harry e Meghan Markle e contenente alcuni racconti e video inediti della loro storia d’amore. I due sono tornati anche a gettare ombre e a scagliare frecciatine contro i membri della Royal Family, e Harry ha affermato: “Ciò che ha condizionato molto il loro giudizio è stato il fatto che io stessi frequentando con un’attrice americana. Mi avevano detto che non sarebbe durata.”

Meghan, dal canto suo, ha raccontato il suo primo incontro con la Regina Elisabetta e ha affermato quanto per lei sia stato assurdo inchinarsi difronte alla nonna di suo marito. “Eravamo in macchina e stavamo andando al Royal Lodge per pranzo. Harry mi ha detto: ‘C’è anche mia nonna, ci raggiungerà dopo la messa. Sai come fare l’inchino, giusto?”. Pensavo che mi stesse prendendo in giro“, ha detto Meghan, mimando il gesto del suo primo inchino. Al momento i membri della Royal Family non hanno commentato la questione ma senza dubbio la docu-serie è destinata a far discutere.

