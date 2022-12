Attraverso i suoi canali social la cantante Celine Dion ha annunciato di avere un grave problema neurologico.

Celine Dion ha la cosiddetta sindrome “dell’uomo rigido”, una patologia che colpisce una persona su un milione e che le provocherebbe gravi spasmi muscolari, impedendole di cantare o di esibirsi in pubblico. La celebre cantante ha annunciato che, proprio a causa della malattia, sarebbe costretta ad annullare il suo tour previsto per il prossimo anno.

“Sfortunatamente, gli spasmi influenzano ogni aspetto della mia vita quotidiana. A volte mi causano difficoltà anche a camminare e non mi permettono di usare le mie corde vocaliper cantare come vorrei. Mi fa male dovervi dire che questo significa che non sarò pronta a ricominciare il mio tour in Europa a febbraio”, ha dichiarato la cantante via social.

Celine Dion: la malattia

Da tempo lontana dalla scene Celine Dion ha deciso per la prima volta di parlare pubblicamente della sua malattia, la cosiddetta “sindrome dell’uomo rigido”. Si tratta di un disturbo neurologico grave a cui oggi la cantante sta cercando di far fronte con un team di medici, ma lei stessa ha confessato che si tratterebbe di un caso molto complesso e che, per il momento, sarebbe costretta a prendere una pausa.

La cantante, che già da qualche anno ha preoccupato i suoi fan per via del suo eccessivo dimagrimento, è apparsa visibilmente triste e provata mentre raccontava la sua malattia attraverso i social.

