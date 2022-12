L’attore Bruce Willis, colpito da Afasia, sarebbe peggiorato. La sua famiglia spera in un miracolo di Natale.

La famiglia di Bruce Willis ha annunciato circa un anno fa che l’attore sarebbe stato colpito da Afasia, una patologia fortemente invalidante e che non gli ha più consentito di recitare. L’attore inizialmente non riusciva a parlare mentre adesso, stando a quanto si apprende da fonti ufficiali (riportate da Radar Online) non capirebbe neanche ciò che gli viene detto.

Bruce Willis

Bruce Willis: la malattia

Le condizioni del celebre attore americano Bruce Willis sarebbero peggiorate e, stando a quanto si apprende in rete, attorno a lui si sarebbero strette la moglie Emma Heming, l’ex moglie Demi Moore e le cinque figlie che l’attore ha avuto insieme alle due.

Tutte loro spererebbero in un miracolo di Natale ora che l’attore, oltre a non comunicare più, sembrerebbe aver smesso anche di capire il linguaggio altrui. L’Afasia è una malattia degenerativa che colpisce il sistema nervoso e che fa perdere la capacità di esprimersi mediante la parola o la scrittura e di comprendere il significato delle parole pronunciate dagli altri. Da tempo Willis non appare in pubblico proprio a causa della malattia che lo ha colpito.

