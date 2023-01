Bianca Atzei ha annunciato sui social di esser diventata mamma per la prima volta. Lei e Stefano Corti sono più felici che mai.

Bianca Atzei ha finalmente realizzato il suo sogno di diventare madre: la cantante in queste ore ha dato alla luce il suo bambino, Noa Alexander, primo figlio atteso insieme al compagno Stefano Corti. La ricerca di un figlio era stata lunga e difficile per la cantate, che ha personalmente raccontato ai fan il dramma vissuto durante un aborto. Ora lei e Stefano Corti possono finalmente stringere tra le braccia il frutto del loro amore, e in tanti sui social hanno fatto le congratulazioni alla coppia.

Bianca Atzei è mamma: nato il primo figlio della cantante

Più raggiante e felice che mai Bianca Atzei ha annunciato via social la nascita del suo primo figlio. La cantante, durante questi 9 mesi, non ha mai smesso di aggiornare i fan sulle sue condizioni e sull’amore per il suo piccolo, giunto pochi mesi dopo la dolorosa esperienza dell’aborto.

“Non è facile all’inizio, per molti mesi non ne ho parlato e non mi sentivo pronta”, ha spiegato nelle sue stories Bianca Atzei, e ancora: “Ogni volta che Stefano provava a chiedermelo, io non mi sentivo di affrontarlo e di riprovare. Poi è successo, naturalmente, il desiderio, il ritornare a sperarci, ad andar avanti e volerlo profondamente”. Sui social in tanti hanno incoraggiato la cantante e hanno gioito con lei per la nascita del suo primo bebè.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG