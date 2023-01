La vita di Chanel Totti ha subito dei violenti scossoni a causa della separazione dei genitori. La figlia di Totti ha scritto un messaggio che sembra essere una replica ai gossip.

La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, Chanel Totti, è balzata di nuovo agli onori delle cronache per via di un messaggio da lei condiviso tramite social. Chanel ha mostrato una lampada che raffigurava la scritta “st***i”, e in molti hanno creduto che con essa lei abbia voluto replicare alle innumerevoli polemiche e ondate di gossip che negli ultimi mesi hanno travolto lei e la sua famiglia a causa della separazione dei suoi genitori.

Chanel Totti: la replica ai gossip

Ancora una volta Chanel Totti, figlia 15enne di Ilary Blasi e Francesco Totti, è balzata agli onori delle cronache per un messaggio condiviso via social. Nei mesi scorsi Chanel era finita nell’occhio del ciclone anche per i look da lei sfoggiati via social e che, secondo molti, l’avrebbero fatta sembrare una 30enne. Qualcuno sui social ha anche ipotizzato che Chanel sia ricorsa alla chirurgia plastica per somigliare di più a sua madre, Ilary Blasi.

Nelle ultime ore la figlia dei due vip ha pubblicato nelle sue storsi quella che sembra essere la sua risposta a chiare lettere contro simili insinuazioni e in tanti, tra i fan, hanno lodato il suo atteggiamento, esortandola a fregarsene per simili commenti.

