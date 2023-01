Secondo i rumor in circolazione Andrea Zelletta e Natalia Paragoni potrebbero essere in attesa del loro primo figlio.

Cicogna in arrivo per Natalia Paragoni e Andrea Zelletta? I due in queste ore hanno pubblicato una stories sui social che ha insospettito i fan. Natalia si è mostrata durante un momento di tenerezza con il fidanzato e ha scritto nelle sue stories: “Le mie voglie sono tante”. Secondo i fan l’influencer avrebbe confessato di avere delle “voglie” perché molto presto annuncerà la gravidanza. Sarà vero?

Natalia Paragoni incinta? Le indiscrezioni

Sui social si è sparso a macchia d’olio un rumor secondo cui Natalia Paragoni sarebbe in attesa del suo primo figlio. Al momento sulla questione non vi sono conferme e in tanti tra i fan di Andrea Zelletta e dell’influencer sono impazienti di saperne di più.

I due non hanno fatto segreto in passato di voler costruire una famiglia insieme e l’ex concorrente del GF Vip si era detto convinto di aver trovato in Natalia la persona giusta per lui. “Non aspetteremo molto, i nostri figli devono avere genitori giovani come li ho avuti io”, ha confessato Andrea Zelletta durante la sua partecipazione al GF Vip. Lui e Natalia riusciranno a esaudire questo loro grande sogno?

