Aurora Ramazzotti ha mostrato il suo ultimo look ai fan dei social e qualcuno le ha dato della “scappata di casa”.

Aurora Ramazzotti, incinta del suo primo figlio, continua a tenere aggiornati i suoi fan sulla sua quotidianità e sulla sua gravidanza e, nelle ultime ore, si è mostrata mentre era coperta da vestiti molto caldi per via del freddo. Sui social la figlia di Michelle Hunziker ha scritto: “Mi rendo conto di star indossando dei look che urlano ‘madre che porta i bambini a calcio per poi dirigersi a prendere un frappuccino Starbucks e a pilates'”. Una delle sue fan ha risposto:

“Ma no dai, noi mamme che portiamo i ragazzi a calcio non siamo tutte vestite come scappate di casa”. E Aurora ha scritto sarcastica: “Mi stai dando della scappata di casa, ok”.

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti: il look e la replica

Con la sua autoironia e la sua spontaneità la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti è riuscita a conquistare il pubblico social ma, nonostante questo, lei stessa ha più volte ironizzato con i fan per via dei suoi look.

Aurora si sta godendo questi ultimi mesi di gravidanza e molto presto lei e il fidanzato Goffredo accoglieranno finalmente nelle loro vite il loro primo figlio. La coppia al momento non ha svelato quale sarà il nome del bambino e in tanti tra i fan non vedono l’ora di saperne di più.

