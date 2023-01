Attraverso i social Fedez ha mostrato ai fan il suo nuovo ed enorme tatuaggio e lui stesso ha voluto spiegarne il significato.

Dopo mesi di sedute dal suo tatuatore di fiducia Fedez ha finalmente mostrato ai fan il suo nuovo tatuaggio sulla schiena e che rappresenta una fenice, la creatura fantastica che rinascerebbe dalle proprie ceneri. Il rapper ha spiegato via social il significato del suo nuovo tatuaggio e ha svelato che esso sarebbe dedicato ai suoi due figli, Leone e Vittoria. “L’araba fenice stringe fra gli artigli l’ago dei punti di sutura e rinasce dalle ceneri generate dal fuoco acceso dai miei figli”, ha scritto il rapper, e ancora: “Per la forza che siete riusciti a darmi in questo nuovo capitolo della mia vita, Leone e Vittoria”.

Fedez: il tatuaggio della fenice

Attraverso i social Fedez si è mostrato completamente senza veli e ha fatto il pieno di like per il suo nuovo tatuaggio sulla schiena, che raffigura una fenice. Con l’immagine del suo nuovo tattoo il rapper ha voluto esprimere il suo senso di rinascita dopo il periodo difficile trascorso negli scorsi mesi a causa della malattia (il rapper infatti è stato operato per un tumore al pancreas).

Il marito di Chiara Ferragni ha voluto dedicare il tatuaggio ai suoi due figli, Leone e Vittoria, che grazie alla loro sola esistenza l’hanno aiutato a superare le difficoltà legate a questo periodo.

