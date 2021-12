Grande Fratello Vip, Nicola Vivarelli: “Mi chiamarono”

Nicola Vivarelli, in arte Sirius, è intervenuto ai microfoni di ‘Trends & Celebrities’, la trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella, Simone Palmieri e Jody Cecchetto, ha raccontato, per la prima volta, i propri progetti professionali dopo l’esperienza come giovane corteggiatore di Gemma Galgani ad ‘Uomini e Donne‘. Sparito dai radar (doveva partecipare al ‘Grande Fratello Vip’?!) per adempiere ai propri doveri con la marina mercantile, l’ex forzuto protagonista del programma di Maria De Filippi ha studiato a fondo per conseguire nuovi traguardi:

È stato un periodo molto difficile, da settembre ad oggi ho studiato e ho conseguito la tanto attesa patente da Primo Ufficiale della Marina. Il primo traguardo è stato ottenuto.

Dopo un periodo di lontananza forzata dal piccolo schermo, Nicola vorrebbe mettersi alla prova con una nuova esperienza televisiva come ‘L’Isola dei Famosi’:

L’Isola dei Famosi sarebbe proprio il reality giusto, farebbe al caso mio. Penso di essere abbastanza adatto, spirito d’adattamento ne ho parecchio. L’unico problema è rappresentato dal fatto che sono un grandissimo mangione, in quanto mi alleno tanto e ci tengo proprio al mio aspetto, mi fa sentire bene.

Vivarelli, infine, ha svelato di aver ricevuto, in passato, una chiamata per partecipare al ‘Grande Fratello Vip’: