Al Bano positivo al Covid-19, Loredana Lecciso preoccupata: “Speriamo tutto bene”

Come tutti sanno, Al Bano è risultato positivo al Covid-19. Il cantante di Cellino San Marco, quindi, non potrà prendere parte al ‘Capodanno in Musica’, il concerto dell’ultimo dell’anno, in onda, domani sera, su Canale 5 con la conduzione di Federica Panicucci.

Ho fatto tre volte il vaccino e mi sono attenuto a tutti i protocolli eppure mi sono preso il virus, sono positivo al Covid ma grazie a Dio sto benissimo.

La compagna Loredana Lecciso e anche i suoi familiari più stretti sono risultati negativi al tampone molecolare:

Non ho idea di come possa essermelo preso, sono stato a Barcellona dove per la Fondazione Montserrat Caballé ho fatto un concerto nella Cattedrale Santa Maria del Mar e poi sono stato a Zagabria cinque giorni dove ho passato il Natale con mia figlia dopo 20 anni.

Per il Leone di Puglia si tratta della seconda volta che il virus lo aggredisce ma in maniera lieve:

Sono totalmente asintomatico per cui se non avessi fatto un tampone non avrei mai saputo di avere il Covid. Ho fatto il tampone per partecipare alla notte di Capodanno di Canale 5 dove dovevo cantare e presentare il programma di Mediaset e solo allora mi sono accorto di essere positivo. Ora sono in isolamento nella mia casa a Cellino San Marco

La showgirl leccese, che sta osservando un periodo di quarantena, nelle scorse ore, ha espresso, sui propri social, tutta la preoccupazione per la salute dei propri cari: