La showgirl Michelle Hunziker ha spento 46 candeline e a festeggiarla ci hanno pensato le figlie, Sole e Celeste.

Le piccole Sole e Celeste Trussardi hanno festeggiato la mamma Michelle Hunziker portandole la colazione a letto con tanto di candeline, mentre Aurora Ramazzotti ha postato alcune foto dedicate “alla sua regina”, che tra pochi mesi renderà nonna per la prima volta. Tutto tace invece per quanto riguarda Tomaso T<russardi, con cui fino a poco tempo fa si vociferava che fosse in atto un ritorno di fiamma.

Michelle Hunziker: i 46 anni

Michelle Hunziker ha festeggiato in queste ore il suo secondo compleanno da single, e a rendere speciale la sua giornata ci hanno pensato le figlie, Sole, Celeste e Aurora. “Che bel risveglio…”, ha scritto sui social la showgirl, postando le foto della colazione a lei portata a letto dalle sue bambine.

Nonostante le scottature e le recenti delusioni in amore (proprio un anno fa lei e Trussardi hanno annunciato al mondo il loro addio), Michelle Hunziker sta vivendo un periodo roseo: molto presto sua figlia Aurora darà alla luce il suo primo nipotino e la showgirl sarebbe più felice che mai della questione. Per adesso Aurora e il suo fidanzato, Goffredo Cerza, hanno preferito non svelare pubblicamente il nome del loro bebè.

