La notaia di Gina Lollobrigida ha fatto sapere quali sarebbero state le ultime volontà dell’attrice dopo l’apertura del suo testamento.

La notaia che si è occupata delle ultime volontà dell’attrice Gina Lollobrigida, scomparsa una settimana fa a Roma, ha fatto sapere che l’attrice avrebbe deciso di lasciare metà del suo patrimonio a suo figlio, Milko Skofic, e metà all’ex assistente Andrea Piazzola. La decisione dell’attrice è stata riportata da La Repubblica ma al momento i due interessati non hanno rilasciato commenti in merito alla questione.

Gina Lollobrigida: il testamento

Come molti avevano previsto e ipotizzato già nei giorni scorsi, l’attrice Gina Lollobrigida ha deciso di includere l’ex assistente Andrea Piazzola nel suo testamento, lasciandogli in eredità metà del suo patrimonio.

L’altra metà andrà al figlio Milko, che in passato è stato al centro di una diatriba legale con la madre proprio a causa del suo rapporto con l’ex assistente, considerato dall’ex attrice come un figlioccio. I familiari dell’attrice (tra cui l’ex marito) hanno più volte accusato l’ex assistente di aver raggirato l’attrice e di averla manipolata solo per opportunismo, accuse da cui la stessa Lollobrigida lo aveva più volte difeso. Al momento Milko Skofic non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla vicenda.

