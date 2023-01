Paris Hilton ha annunciato che lei e suo marito hanno avuto un figlio. Al momento non è dato sapere se siano ricorsi a madre surrogata.

Dopo aver annunciato la sua intenzione di ricorrere alla fecondazione in vitro o a una madre surrogata, Paris Hilton ha annunciato al mondo intero di aver realizzato finalmente il suo sogno: lei e suo marito Carter Reum sono diventati genitori di un bambino. Al momento l’ereditiera non ha svelato il nome del piccolo ma in passato non ha nascosto che le sarebbe piaciuto chiamarlo Milan o London (in onore delle sue due città del cuore).

“È sempre stato il mio sogno essere madre e sono così felice che io e Carter ci siamo trovati e abbiamo deciso insieme di diventare genitori. Siamo così entusiasti di formare la nostra famiglia insieme e i nostri cuori stanno esplodendo d’amore per il nostro bambino”.

Paris Hilton: il primo figlio

Nel 2020 Paris Hilton ha annunciato al mondo intero di essere alla ricerca di un figlio insieme a suo marito, Carter Reum. L’ereditiera aveva fatto discutere con alcune delle sue dichiarazioni in merito alla maternità surrogata e aveva specificato di volere “due gemelli, un maschio e una femmina”. A tre anni di distanza dalle sue dichiarazioni scandalo sembra che finalmente sia riuscita a realizzare il suo sogno, e oggi lei e suo marito possono finalmente tenere tra le braccia il loro primo bebè.

