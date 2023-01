Alex Nuccetelli è intervenuto via social dopo che è stato diffuso un rumor riguardante la presunta gravidanza di Noemi Bocchi.

Noemi Bocchi e Francesco Totti hanno deciso di allargare la famiglia? La notizia è presto diventata virale in rete e in queste ore a smentirla ci ha pensato Alex Nuccetelli, migliore amico dello stesso ex calciatore.

“Non è vero quello che è stato scritto, non c’è un figlio in arrivo. Tutto è stato ripreso da una mia vecchia intervista. Ma non ho mai detto che stavano diventando genitori. Mi hanno chiesto se si sposeranno. Io ho detto ‘nell’eventualità sarà più probabile programmare un figlio che un matrimonio’. Ma stiamo parlando di ottobre. Io su Diva e Donna ho parlato mesi fa. Non capisco perché sia uscita questa notizia oggi. Ma so al 100% che lei non è incinta. So con certezza che è una notizia falsa attualmente“, ha scritto nelle sue stories.

Francesco Totti

Noemi Bocchi e la gravidanza: la smentita

In queste ore è diventato virale in rete un rumor secondo cui Francesco Totti e Noemi Bocchi fossero in procinto di avere un figlio insieme. La notizia è stato presto smentita da Alex Nuccetelli, che mesi fa aveva dichiarato che per i due fosse più probabile programmare l’arrivo di un bebè piuttosto che ipotizzare le nozze insieme.

Francesco Totti non ha mai fatto segreto di sognare un quarto figlio dopo Chanel, Cristian e Isabel, e in tanti si chiedono se l’ex calciatore realizzerà questo desiderio proprio accanto alla sua nuova compagna (che è già madre di due bambini).

