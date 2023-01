In queste ore ha fatto il giro della rete uno scoop secondo cui Wanda Nara avrebbe tradito Icardi con Keita Baldé, suo ex compagno di squadra.

Il giornalista Jordi Martin ha fatto delle importanti rivelazioni sulla separazione di Wanda Nara e Mauro Icardi e ha dichiarato che il marito della showgirl si sarebbe accorto – grazie ad alcuni momenti sospetti sulla sua carta di credito – che lei lo avesse tradito con Keita Baldé, ex calciatore dell’Inter che per altro si è sposato meno di un anno fa. Dopo lo scoop del giornalista, Icardi ha replicato via social scrivendo:

“Ho soltanto avvisato una povera cornuta che suo marito non smette di scrivere a mia moglie (non siamo divorziati). Ho anche i messaggi, le foto e tutto quello che le ha mandato per messaggi privati su Instagram perché mia moglie me li ha mandati (ovviamente non li pubblico).“

Mauro Icardi Wanda Nara

Wanda Nara: il tradimento con Keita Baldé

Secondo un rumor riportato dal giornalista Jordi Martin, Wanda Nara avrebbe tradito Icardi con l’ex compagno di squadra Keita Baldé, con cui al momento sarebbe insieme a Dubai. Sulla questione ovviamente non vi sono conferme e, a parte lo sfogo di Icadi via social, la showgirl si è guardata bene dal rompere il silenzio in merito alla vicenda. Icardi ha insinuato via social che Baldé avrebbe scritto a sua moglie, e che lui avrebbe deciso di avvisare di questo la stessa moglie del suo ex compagno di squadra.

A ottobre Wanda Nara ha annunciato la sua separazione dal marito, che nei mesi precedenti era balzato agli onori delle cronache internazionali per averla a sua volta tradita con la modella Eugenia Suarez.

