Attraverso i social Chanel Totti ha voluto dedicare un tenero messaggio a sua madre, la showgirl Ilary Blasi.

Dopo la separazione dei suoi genitori Chanel Totti continua a mantenere un ottimo rapporto con entrambi e in queste ore, via social, la ragazza ha voluto dedicare un tenero messaggio a sua madre Ilary Blasi. Chanel ha postato una foto di alcuni anni fa dove lei, ancora bambina, sorride felice accanto alla mamma. “Prima di tutto”, ha scritto nella didascalia all’immagine la figlia dei due vip, sottolineando quanto per lei il rapporto con sua madre venga prima di qualsiasi altro.

Ilary Blasi

Chanel Totti: la dedica alla madre

Ilary Blasi ha condiviso commossa il post che Chanel Totti le ha dedicato via social. Negli ultimi mesi i figli della showgirl hanno visto naufragare il matrimonio dei loro genitori e li hanno visti costruirsi una nuova vita insieme ad altri partner. Come loro inoltre, Chanel, Cristian e Isabel sono stati travolti loro malgrado da un’ondata di gossip e, nonostante questo, hanno cercato di mantenere intatto il loro rapporto con i genitori.

Chanel non manca di dedicare infatti i suoi messaggi d’amore sia al padre che alla madre, e al momento la ragazza sarebbe rimasta a vivere con i suoi fratelli insieme alla conduttrice (nella famosa villa all’Eur che lei acquistò insieme al suo ex marito).

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG