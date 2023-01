L’autore tv Marco Salvati ha svelato i motivi per cui Amadeus, direttore artistico di Sanremo 2023, avrebbe smesso di rivolgergli la parola.

Marco Salvati è un autore tv che ha lavorato a lungo con Paolo Bonolis e nel dietro le quinte di Ciao Darwin. In queste ore l’autore ha rilasciato un’intervista a Casa Pipol svelando che Amadeus non gli rivolgerebbe più la parola e ha spiegato perché:

“L’anno scorso ho scritto un post dove era semplicemente scritto ‘Dite quello che volete su Amadeus come presentatore, però rimane il direttore artistico più bravo di sempre’. Io ho lavorato pure con Bonolis e Pippo Baudo. A prescindere dalle critiche che gli si potevano fare come conduttore. Mi ha tolto il segui da tutti i social. Poi il profilo è gestito da due, quindi non so… Ci sono rimasto malissimo”, ha detto l’autore tv che, a seguire, avrebbe anche provato a ricucire i rapporti con il conduttore senza successo.

Amadeus

L’autore di Bonolis contro Amadeus: i motivi

Amadeus replicherà a quanto affermato dall’autore tv Marco Salvati sul suo conto? Al momento sulla questione tutto tace e l’autore ha fatto sapere di aver cercato inutilmente di ottenere un chiarimento con il popolare volto tv.

L’autore ha anche svelato qualche retroscena sul conto di Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis che a suo dire avrebbe un carattere particolarmente difficile e che, per questo, lui considererebbe tanto speciale. “Sono amico di Sonia Bruganelli. Lei per me è un’amica e spero di esserlo io per lei. Non è facile Sonia, non ha un carattere facile perché è una donna intelligente. Una delle persone più intelligenti che io conosca. Sa dove vuole arrivare, cosa vuole dire. Possiede un intelletto raffinato e pungente, che con me a volte cozza perché siamo competitivi sotto questo aspetto. Però ci vogliamo molto bene”, ha affermato.

