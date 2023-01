Elodie e Iannone sarebbero pronti ad andare a convivere, ma la cantante porterà a Sanremo un brano che sembra sia dedicato al suo ex, Marracash.

Dopo la fine dell’amore per Marracash, Elodie ha ritrovato l’amore tra le braccia di Andrea Iannone con cui, secondo Chi, sarebbe pronta ad andare convivere. La cantante sarà tra i concorrenti in gara a Sanremo 2023 dove quest’anno porterà il brano (interamente scritto da lei) Due. Secondo indiscrezioni la canzone sarebbe ispirata al rapporto avuto con il suo celebre ex, Marracash.

Elodie: la canzone dedicata a Marracash

La storia d’amore tra Elodie e Marracash è naufragata circa un anno fa e i due hanno sempre specificato di continuare a considerarsi come parte della stessa famiglia. Il rapper ha anche sottolineato che la sua ammirazione verso Elodie sarebbe rimasta immutata, e lei ha più volte affermato che lui sarebbe stato il grande amore della sua vita.

A un anno di distanza dai fatti, la cantante sembra aver finalmente trovato la serenità accanto all’ex fidanzato di Belen, Andrea Iannone, e con lui sarebbe pronta a compiere l’importante passo verso la convivenza (cosa che invece non aveva fatto durante la sua unione con Marracash). Sulla questione emergeranno ulteriori sviluppi?

