Al suo arrivo a Sanremo Anna Oxa sarebbe finita nel mirino della Polizia Municipale e si sarebbe guadagnata suo malgrado una multa.

Anna Oxa è appena approdata come altri artisti a Sanremo in vista del Festival 2023 e in queste ore, secondo Sanremo News, la cantante si sarebbe beccata una multa per aver posteggiato la sua auto sulle strisce blu di una via famosa della città dei fiori. Al momento la Oxa non ha rotto il silenzio sulla questione e sulla vicenda non sono emerse conferme o smentite.

Anna Oxa

Anna Oxa: guai al suo arrivo a Sanremo

Fervono i preparativi per l’imminente inizio del Festival di Sanremo 2023 e in queste ore Anna Oxa, così come altri artisti, è finalmente arrivata alla città dei fiori, dove nei prossimi giorni si svolgeranno le prove di rito. A quanto pare l’arrivo in città non sarebbe stato dei più sereni per la cantante che, secondo Sanremo News, si sarebbe beccata una multa per aver parcheggiato la sua auto su un posto con le strisce blu. La notizia è presto rimbalzata in rete ma, al momento, Anna Oxa ha preferito non proferire parola in merito alla vicenda.

Il Festival prenderà il via dal 7 febbraio e in tanti non vedono l’ora di sapere quali sorprese riserverà quest’anno.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG