Elena Sofia Ricci sarà una dei super ospiti presenti a Sanremo 2023 e presenterà la nuova serie che la vede protagonista.

In queste ore TvBlog ha annunciato la presenza di Elena Sofia Ricci tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2023. L’attrice, dopo l’addio al set di Che Dio ci Aiuti, sarà protagonista della nuova serie Fiori sopra l’inverno. La serie tv in tre serate andrà in onda su Rai1 a partire da lunedì 13 febbraio.

Elena Sofia Ricci

Sanremo 2023: tra gli ospiti anche Elena Sofia Ricci

Con grande gioia da parte dei suoi fan Elena Sofia Ricci ha accettato di partecipare in qualità di ospite a Sanremo 2023, dove presenterà la nuova serie che la vede protagonista. L’attrice è già stata ospite della kermesse nel 2015 e nel 2019, per cui quello del 2023 sarà per lei un grande ritorno.

Poco tempo fa l’attrice ha deciso di dire addio al ruolo di Suo Angela nella serie Che Dio ci aiuti, e al suo posto è subentrata nella fiction Fiorenza Pieri, che interpreterà Suor Teresa. L’attrice ha più volte specificato di non considerarsi la sostituta di Elena Sofia Ricci e di aver considerato prezioso il tempo trascorso con lei sul set della fiction.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG