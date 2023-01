Da giorni Belen Rodriguez e De Martino non si mostrano insieme sui social e la questione ha alimentato nuove voci su una loro presunta crisi.

Dopo il loro inatteso ritorno di fiamma, Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno improvvisamente smesso di mostrarsi insieme sui social e la questione ha alimentato nuovi gossip in merito a una presunta separazione tra i due. In queste ore a smentire la questione ci ha pensato la madre della showgirl, Veronica Cozzani, che ha postato via social una story in cui si vede il ballerino seduto alle spalle della figlia di Belen, Luna Marì.

Veronica Cozzani: la crisi tra Belen e Stefano

Nonostante Belen Rodriguez e Stefano De Martino continuino a mantenere il massimo riserbo sulla loro storia d’amore, in certe occasioni ci pensano i familiari dei due a svelare alcuni retroscena sulla coppia.

In queste ore molti hanno pensato che i due fossero di nuovo in crisi, ma la madre della showgirl ha indirettamente tranquillizzato i fan postando una foto della piccola Luna Marì (con la maglia dell’Argentina) e del ballerino, seduto nel suo salone a pochi passi da lei. Tutto sarebbe dunque tranquillo in casa Rodriguez-De Martino e in tanti tra i fan della coppia non vedono l’ora di saperne di più sul loro conto.

