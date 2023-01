Ezio Greggio e la sua fidanzata sono stati travolti da una valanga di critiche per una loro intervista sulla loro differenza d’età.

Il conduttore Ezio Greggio e la fidanzata Romina Pierdomenico hanno rilasciato un’intervista a Gente, dove hanno parlato del loro amore nonostante la differenza d’età. I due sono stati presi di mira dagli haters a causa del contenuto dell’intervista e il conduttore ha deciso personalmente di replicare via social.

“L’amore non ha età, è il portafoglio che va cambiato ogni tanto”, ha scritto un leone da tastiera, a cui il conduttore ha replicato: “Il portafogli si può cambiare, ma all’ignoranza umana purtroppo non c’è rimedio. Ma vai a c….”.

Ezio Greggio: la replica agli haters

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico hanno ben 39 anni di differenza, e al settimanale Gente i due hanno voluto parlare personalmente di come questo non abbia mai rappresentato per loro un problema. Il conduttore ha replicato con frecciatine infuocate contro i detrattori che, in seguito all’intervista, hanno insultato lui e la fidanzata.

“Scusate le risposte che do a fake, invidiosi, tdc e c. Purtroppo le madri dei cretini sono sempre incinte e vedo che ad alcune persone nasceranno presto fratelli e sorelle!”, ha dichiarato il celebre volto di Striscia, che solo di recente aveva scritto una romantica dedica via social alla sua splendida fidanzata esprimendo per lei tutto il suo amore.

