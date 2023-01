Beatrice Valli, incinta della sua quarta figlia, ha aggiornato i fan sulle sue condizioni dopo un brutto spavento.

Beatrice Valli è in attesa di quella che sarà la sua quarta bambina e nelle ultime ore lei stessa ha aggiornato i fan sulle sue condizioni dopo che avrebbe avuto alcuni dolori al basso ventre. L’influencer ha dichiarato che i controlli sarebbero andati per il meglio e che i dolori le sarebbero stati causati dalla bambina, che ha cambiato posizione all’interno della pancia:

“Oggi abbiamo fatti ulteriori accertamenti perché non stavo tanto bene e ora ho capito perché. La bambina si è girata quindi adesso ha la testa su e mi dava dei calci fortissimi in basso e avevo delle fitte e dicevo “strano che ho queste e fitte” che ovviamente sono i piedi che calciano e tutta questa notte non sono riuscita a dormire dal male”, ha affermato.

Beatrice Valli

Beatrice Valli: i problemi in gravidanza

Beatrice Valli ha aggiornato i fan sulle sue condizioni dopo che i medici le avrebbero consigliato l’assoluto riposo per via dell’assottigliamento dell’utero e, nelle scorse ore, avrebbe avuto delle fitte. Nonostante le paure legate a questo speciale periodo, Beatrice ha mandato un messaggio positivo ai suoi fan e si è mostrata sorridente nelle sue stories.

“Devo dire che questa gravidanza oni giorno c’è qualcosa di nuovo. Però come si cambia da una gravidanza all’altra! Per questo, per sicurezza ho fatto un controllo ma il medico mi ha detto che è tutto ok, il collo è normale, posso fare il mio viaggio a Londra, poi vediamo se va tutto bene per Parigi ma spero proprio di sì”, ha dichiarato. Beatrice ha già due figlie con suo marito Marco Fantini, e ha anche un figlio nato da una sua precedente relazione.

