Sonia Bruganelli ha confessato al settimanale F cosa farebbe se un domani dovesse finire la sua unione con il marito Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno creato insieme un’unione solida e longeva ma, negli ultimi tempi, con l’annuncio dei due di voler andare a vivere in case separate, in molti hanno creduto che tra loro fosse in atto una crisi. Sonia Bruganelli ha smentito la questione e al settimanale F ha svelato cosa farebbe nel caso in cui la sua unione con il conduttore finisse. “Se un giorno non dovessi stare più con Paolo, rimarrò comunque quella che va a trovare i suoi figli, Stefano e Martina, e i miei nipoti, perché li considero tali, a prescindere da lui”, ha ammesso.

Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli: la confessione sull’addio a Bonolis

Sonia Bruganelli ha sempre sottolineato di voler coltivare la sua indipendenza al di là di ciò che fa suo marito, Paolo Bonolis, e anche per questo motivo i due hanno deciso di andare a vivere in case separate.

La conduttrice ha ammesso che, se un giorno lei e il marito dovessero decidere di lasciarsi, lei continuerebbe a sentire i figli che lui ha avuto insieme all’ex moglie (Diane Zoeller) e che oggi lei considera come figli suoi. Stefano e Martina hanno reso Bonolis nonno di due splendidi nipoti e il loro arrivo è stato accolto con gioia da tutta la famiglia.

