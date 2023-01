Una persona vicina a Michael Schumacher avrebbe scattato alcune foto di nascosto all’ex campione, rimasto gravemente ferito nel 2013.

Dal tragico incidente avuto sulla pista da sci nel 2013, Michael Schumacher non è più apparso in pubblico e la famiglia ha fatto di tutto per proteggerne strenuamente la privacy, anche a costo di isolarlo sempre di più dalle persone che gli erano vicine. Proprio una di queste, che avrebbe avuto accesso alla residenza privata dell’ex campione, sarebbe riuscita a scattargli di nascosto alcune foto, che poi avrebbe tentato di vendere per 1 milione di euro alla stampa. Stando a quanto riporta La Repubblica, nessun giornale avrebbe accettato di acquistarle.

Michael Schumacher: le foto rubate

Una persona vicina alla famiglia di Michael Schumacher avrebbe compiuto un gesto oltraggioso nei confronti dell’ex campione, scattandogli di nascosto alcune foto (dove sembra che l’ex pilota fosse ritratto mentre era sdraiato a letto) e cercando di venderle a un prezzo esorbitante. La notizia è stata tenuta segreta dalla famiglia e ovviamente non è dato sapere quale sia l’identità del personaggio che avrebbe compiuto un atto simile. Oggi sulle condizioni di salute dell’ex campione vige il massimo riserbo e fortunatamente chi ha provato a lucrare sulla vicenda non c’è riuscito.

