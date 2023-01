Rosario Fiorello ha anticipato la presenza di un ospite di fama internazionale al Festival di Sanremo 2023.

Con i suoi spoiler sul Festival di Sanremo Rosario Fiorello sta tenendo il pubblico italiano con il fiato sospeso e nelle ultime ore, amareggiato per non aver potuto spoilerare i duetti in gara, ha anticipato la presenza di un ospite di fama internazionale alla kermesse, che a quanto pare avrebbe origini italiane. “Ora dico quello che avrebbe dovuto dire Amadeus domenica a Domenica In: ci sarà come ospite un’artista internazionale, donna, di origini italiane. E non è Lady Gaga”, ha detto lo showman a Viva Rai2.

Rosario Fiorello

Fiorello: lo spoiler su Sanremo

Fiorello ha anticipato in queste ore che un ospite di fama internazionale sarà presente a Sanremo 2023 e che si tratterà di una donna con origini italiane. Lo showman ha precisato che non si tratterà di Lady Gaga, e quindi in molti credono che l’artista in questione possa essere Madonna, che presto sarà impegnata con il suo tour mondiale (che la porterà anche in Italia). Sulla questione al momento non vi sono conferme e per saperne di più non resta che attendere le anticipazioni fatte dal direttore artistico Amadeus. Intanto sui social i fan sono in trepidante attesa di scoprire chi sarà l’ospite misterioso.

