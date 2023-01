L’influencer Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno annunciato via social di essere in attesa del loro primo figlio.

Con un tenero post via social, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno annunciato che presto diventeranno genitori del loro primo bambino. L’ipotesi riguardante una presunta gravidanza dell’influencer era circolata già nei giorni scorsi, quando Natalia aveva ammesso di avere delle voglie notturne.

“Non è stato facile nascondervi tutto quello che abbiamo passato in questi due mesi ma siamo felici di annunciarvi che è iniziato un nuovo viaggio, il più bello.Presto in 5, non vediamo l’ora di condividere con voi tutte le emozioni di questa folle avventura”, hanno scritto i due posando insieme ai loro due cagnolini.

Natalia Paragoni è incinta: l’annuncio

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno deciso di allargare la loro famiglia. La coppia, che si è conosciuta esattamente 4 anni fa a Uomini e Donne, ha annunciato di aspettare il primo figlio proprio nell’anniversario della prima volta in cui si sono visti.

Il 24 dicembre i due avevano dato l’annuncio ai loro amici più intimi, e in tanti non vedono l’ora di saperne di più sull’arrivo del loro primo bebè (che al momento non è dato sapere se sia maschio o se sia femmina). Andrea Zelletta in passato ha confessato tutto il suo amore per Natalia e ha ammesso che con lei si sarebbe sentito pronto a costruire una famiglia tutta sua.

