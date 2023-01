Sophie Codegoni è in attesa della sua prima figlia e in queste ore lei stessa ha confessato i motivi per cui è stata ricoverata in ospedale.

Dopo diverse ore d’assenza sui social, Sophie Codegoni ha rotto il silenzio svelando che sarebbe stata ricoverata in ospedale. L’influencer ha tranquillizzato i suoi fan affermando che non ci sarebbero problemi con la sua bambina ma ha specificato che, da qualche giorno, avrebbe dei dolori insopportabili a un rene.

“Nelle ultime ore ho fatto visite, controlli, esami vari. “Sono ancora qui in ospedale, dovrò restarci un paio di giorni. Devo fare ancora un po’ di controlli, però, non vi preoccupate. La mia piccolina sta benissimo, abbiamo già fatto l’ecografia. Lei è lì, tranquilla e serena. Sta bene. Semplicemente il mio rene mi sta facendo disperare. Già qualche settimana fa, avevo questo fastidio, questa fitta perenne al fianco destro. Giorno dopo giorno mi faceva sempre più male. Ieri erano due notti che non riuscivo a dormire, un male terrificante. Ho fatto un’ecografia al rene”, ha dichiarato.

Sophie Codegoni ricoverata in ospedale

In tanti in queste ore stanno inviando il loro calore e il loro supporto all’ex gieffina Sophie Codegoni che, al sesto mese di gravidanza, è stata ricovera per accertamenti a causa di alcuni problemi a un rene. Sophie ha fatto sapere che la situazione sarebbe sotto controllo e che al suo fianco sarebbe rimasto sempre presente il fidanzato Alessandro Basciano.

I due si sono conosciuti nella casa del GF Vip e a primavera daranno il benvenuto alla loro prima figlia, che hanno deciso di chiamare Celine.

