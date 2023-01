Alessia Marcuzzi è tornata da poco in tv con il suo nuovo show, ma Maurizio Costanzo ha espresso la sua preoccupazione per la conduttrice.

Dopo l’addio a Mediaset e un lungo periodo trascorso lontano dai riflettori, Alessia Marcuzzi è tornata in tv con un programma di sua ideazione, Boomerissima, che secondo Maurizio Costanzo non proporrebbe nulla di interessante o innovativo. Il conduttore ha espresso la sua preoccupazione per la celebre collega che, nonostante le sue indubbie capacità, potrebbe trovarsi secondo lui nella spiacevole situazione di condurre un programma simile ad altri.

“Non vorrei che questo programma si trasformasse da opportunità a occasione sprecata per la Marcuzzi. Spero di sbagliarmi”, ha dichiarato a Nuovo.

Maurizio Costanzo preoccupato per Alessia Marcuzzi

Dopo il controverso addio a Mediaset Alessia Marcuzzi è approdata in Rai con il suo nuovo format tv, Boomerissima, da lei ideato dopo una chiacchierata con il figlio Tommaso Inzaghi. Secondo Maurizio Costanzo lo show non proporrebbe nulla di nuovo e anzi sarebbe simile a programmi già visti in passato. Alessia Marcuzzi replicherà alle parole del conduttore?

Per il momento sulla questione tutto tace, ma Costanzo non ha potuto fare a meno di manifestare la sua preoccupazione per la conduttrice che, a suo dire, meriterebbe un posto di tutto riguardo all’interno del piccolo schermo.

