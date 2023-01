Levante ha confessato pe la prima volta di aver vissuto la depressione post partum dopo la nascita della sua prima figlia, Alma Futura.

Quasi un anno fa Levante è diventata mamma per la prima volta e, attraverso i social, ha raccontato la gioia nell’aver accolto nella sua vita la piccola Alma Futura. In un’intervista a Grazia la cantante ha confessato per la prima volta che però, dopo la nascita della figlia, avrebbe vissuto la depressione post partum e che avrebbe attraversato mesi difficili:

“Nella mia vita precedente non mi immaginavo come mamma. Magari ogni tanto ci ho pensato, ma poi il lavoro andava bene e non mi sono mai concentrata sull’idea di costruire una famiglia. Invece fortunatamente è capitata Alma. Ma dopo il parto non riuscivo a controllare il mio corpo né dal punto di vista fisico, né psichico: ero in balìa degli ormoni”, ha confessato la cantante.

Levante: il periodo buio dopo la nascita della figlia

Oggi Levante è più felice che mai accanto a sua figlia, Alma Futura, e al suo compagno, Pietro Palumbo. Proprio lui sarebbe stato per lei fondamentale nel superare il difficile periodo da lei attraversato in seguito alla nascita della figlia e che, a suo dire, non le avrebbe consentito di sentirsi padrona delle sue emozioni.

“Dei due, è lui il genitore migliore: quello paziente, lucido, che riesce a non farsi buttare giù dalla stanchezza. Mi ha dato una grande forza. A un certo punto mi ha anche detto: ‘Claudia, potessi allattare io… Ma è il tuo corpo a doverlo fare. Fallo e resisti’. Ho smesso di allattare al quarto mese perché non avevo più latte. E se devo essere sincera, è stato anche il momento in cui mi sono ripresa il mio corpo”, ha dichiarato la cantante che ha anche ammesso che, al momento, non sarebbe intenzionata ad avere altri figli.

