Fedez ha commesso uno scivolone sul caso di Emanuela Orlandi e il fratello della ragazza scomparsa ha personalmente replicato contro di lui.

In queste ore si è scatenata una vera e propria bufera contro Fedez, che all’interno del suo podcast Muschio Selvaggio è scoppiato a ridere parlando del caso di Emanuela Orlandi: “Possiamo dirlo? Non è mai stata trovata”, ha detto il rapper. In molti stanno intimando al marito di Chiara Ferragni di chiedere scusa alla famiglia della ragazza scomparsa e in queste ore il fratello di Emanuela, Pietro Orlandi, ha commentato la vicenda dichiarando all’Ansa: “Credo che si tratti semplicemente di un momento di immaturità, come quando da ragazzini poteva scappare una risata durante un funerale“.

Fedez

Fedez: la replica di Pietro Orlandi

Fedez non ha ancora rotto il silenzio in merito allo scivolone da lui commesso in merito al caso Orlandi e, in queste ore, in moltissimi si stanno scagliando contro di lui.

Il rapper aveva fatto una battuta di humor nero all’interno del suo podcast, Muschio Selvaggio, e anche il suo ospite Gianluigi Nuzzi non aveva mancato di prendere le distanze da quanto da lui affermato: “Questo è black humor, sideralmente antitetico rispetto a un giornalista”, aveva detto. Ora che sulla vicenda è intervenuto anche il fratello di Emanuela Orlandi in tanti si chiedono se il rapper troverà il coraggio di scusarsi pubblicamente per via di quanto accaduto.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG