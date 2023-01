Al Grande Fratello Vip i concorrenti si sono lamentati con la produzione a causa della presenza di alcuni grossi topi.

I topi sono “tornati” al GF Vip: come nelle precedenti edizioni anche questa volta i concorrenti del reality show hanno denunciato alla produzione la presenza di alcuni grossi ratti, che non hanno mancato di generare il terrore negli abitanti della casa. Andrea Maestrelli, visibilmente impaurito per la presenza dei topi, ha detto a Antonino:

“Sì, oddio sì sono loro, sono proprio quelli grossi come pantegane. Dai non gli rompere le scatole ti prego. Non è che sfondano qualcosa e poi entrano ovunque? Che dici? L’anno scorso un concorrente si è svegliato e ha messo il piede su un topo?! Ma che stai a dì dai finiscila“.

Alfonso Signorini

Topi al GF Vip: la reazione

Gli abitanti del bunker di cinecittà hanno avuto loro malgrado un incontro ravvicinato con alcuni topi e, difronte alle telecamere, non hanno mancato di nascondere il loro terrore e il loro disgusto. Al momento la produzione del GF Vip non ha preso contromisure in merito alla vicenda e in tanti si chiedono se alla quesitone seguiranno ulteriori sviluppi.

Già nelle precedenti edizioni del programma i concorrenti del reality show si erano trovati a che fare con i topi e, in alcuni casi, la trasmissione non aveva mancato di inviare alcuni esperti che si erano occupati di derattizzare gli ambienti esterni della Casa.

