Belen Rodriguez ha svelato via social il dolce gesto fatto per lei da suo marito, Stefano De Martino, prima della diretta a Le Iene.

Le voci su una presunta crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano esser state messe definitivamente a tacere e in queste ore la showgirl ha mostrato via social il dolce messaggio che le sarebbe stato fatto recapitare dal ballerino prima della sua diretta a Le Iene. Nel messaggio era scritto: “Spacca tutto gordi, te amo”.

Belen Rodriguez: il gesto di Stefano De Martino

A un anno dal loro inatteso ritorno di fiamma Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano aver ritrovato la loro antica complicità e sui social è stata la stessa showgirl a mostrare il romantico biglietto a lei inviato dal ballerino, padre di suo figlio Santiago. In tanti tra i fan non hanno potuto fare a meno di notare che Stefano chiami la sua amata “gordi”, vezzeggiativo molto in uso in Argentina e che tra le altre cose era lo stesso usato da Antonino Spinalbese per rivolgersi alla showgirl.

Oggi Belen sembra aver definitivamente archiviato la sua storia con l’hair stylist, con cui continua però a condividere l’amore per la figlia Luna Marì.

