Gina Lollobrigida ha lasciato metà del suo patrimonio a Andrea Piazzolla, che ha però preso una decisione inaspettata.

Nelle scorse ore è stato aperto il testamento di Gina Lollobrigida ed è emerso che l’attrice abbia deciso di lasciare metà dei suoi beni all’ex assistente Andrea Piazzolla e metà a suo figlio, Milko Skofic. A sorpresa l’ex assistente della diva italiana ha però svelato a La vita in diretta che non intascherà un centesimo dell’eredità:

“Questi soldi confluiranno in un fondo, un trust. Gina ha designato una persona che tutti conoscono, che è Orazio Pagàni, una persona capacissima, sensibile, una persona onesta. Continuerò a imparare da qualcuno, senza di lui non saprei da dove iniziare. Sono grato a Gina per questo ruolo. La promessa che le faccio è che non la tradirò mai. La metà che ha lasciato a me desidero che sia messa a disposizione per i suoi desideri, quindi far conoscere l’arte”, ha confessato.

Gina Lollobrigida

Andrea Piazzolla: la decisione sull’eredità

Andrea Piazzolla aveva un rapporto simbiotico con la diva Gina Lollobrigida e ha deciso di rispettare quelle che sarebbero state le volontà dell’attrice, istituendo un fondo per Orazio Pagani (grande amico e mentore artistico della diva). A La Vita in Diretta Piazzolla ha anche rivolto un appello a Milko Skofic, il figlio con cui sembra che Gina Lollobrigida non avesse un buon rapporto, e lo ha invitato a fare lo stesso:

“Lei desiderava non lasciare nulla al figlio, la sua volontà è nota. Mi rivolgo al figlio, gli chiedo di rispettare la volontà della madre e di mettere anche la sua metà per onorare quello che ha fatto la madre. Glielo chiedo pubblicamente“, ha dichiarato.

