Alba Parietti ha confessato alcuni retroscena sulle liti avuta con il fidanzato Fabio Adami, a cui è legata da un anno.

Alba Parietti ha trovato finalmente la felicità accanto al manager di Poste Italiane Fabio Adami, ma come in qualsiasi altra coppia anche tra i due non mancano discussioni. L’opinionista ha svelato al Corriere alcuni retroscena sulle loro liti e ha ironizzato sulla questione descrivendo il fidanzato come il personaggio di una nota serie tv:

“E’ successo poco, forse quattro volte in tutto. Ma quando succede, ecco, lui da Principe Azzurro si trasforma nel Libanese della Banda della Magliana. E, devo ammettere, lo trovo ancora più sexy”.

Alba Parietti: le liti con il fidanzato

Non è facile stare con un personaggio pubblico e famoso e ne sa qualcosa Fabio Adami, il fidanzato di Alba Parietti. La showgirl ha svelato che la prima volta i due avrebbero litigato per un titolo su di loro e il suo fidanzato ha confermato: “Al lavoro mi avevano massacrato! Sono una persona riservatissima. Quando due mondi lontani come i nostri si incrociano, c’è bisogno di un punto di equilibro”.

La showgirl ha quindi chiarito: “Ero mortificata. Poi però mi arrabbiai, la sua reazione era stata eccessiva. Quella sera volle andare a dormire in albergo, ma dopo due ore tornò. Entrambi percepiamo la paura della perdita”. Nonostante qualche discussione i due sono più felici e uniti che mai e Alba Parietti ha confessato tutto il suo amore per il suo compagno.

