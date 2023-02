Al Grande Fratello Vip Luca Onestini ha minacciato la sua ex, Ivana Mrazova, di intraprendere azioni legali contro di lei.

Ivana Mrazova ha parlato dei motivi del suo addio a Luca Onestini al GF Vip e, una volta avuto l’opportunità di parlarne direttamente col suo ex, si è trovata a fare i conti con una furia imprevista. Luca Onestini ha infatti minacciato d’intraprendere azioni legali contro la modella tuonando: “Se hai detto delle cavolate ti prenderai le responsabilità, io ora vado nel confessionale e chiedo di poter vedere i video dove parli di me. Le bugie non mi piacciono, mi hai lasciato te. Io smuovo mari e monti, chiamo l’avvocato se hai detto delle bugie eh, faccio pubblicare tutte le chat senza problemi”.

Ivana Mrazova

Luca Onestini: azioni legali conto Ivana

Ivana Mrazova si è inaspettatamente trovata a fare i conti con l’ira del suo ex, Luca Onestini, che ha minacciato d’intraprendere azioni legali per quanto da lei affermato in diretta al GF Vip in merito alla loro rottura.

I due si sono separati nel 2020 dopo tre anni d’amore e Ivana ha affermato che Luca non le sarebbe stato vicino nel momento per lei di maggior bisogno, ossia dopo la morte di suo padre. Il lutto ha toccato profondamente Ivana che non si è sentita sostenuta da parte del suo ex, con cui oggi si trova di nuovo a convivere al GF Vip. I due riusciranno a chiarirsi dopo la sfuriata di Luca?

