Giulia Salemi ha scagliato una frecciatina contro il cast di Mare Fuori, di cui avrebbe incontrato alcuni membri mentre era in aereo.

A sorpresa Giulia Salemi ha confessato che si sarebbe trovata a bordo di un aereo in compagnia di alcuni membri del cast di Mare Fuori mentre era in procinto di raggiungere Sanremo. L’influencer ha detto che gli attori in questione non le avrebbero fatto una buona impressione, e ha tuonato a R101:

“A Sanremo ho incontrato il cast di Mare Fuori in aereo. Ma anche meno. Pensano di salvare vite umane, ma se la tirano in un modo… Te la puoi tirare con 40 anni di carriera, non con una serie alle spalle. Tranne le ragazze, loro sono state carine”.

A sorpresa Giulia Salemi ha scagliato una frecciatina infuocata contro alcuni membri del cast di Mare Fuori e in tanti sono curiosi di sapere se i membri della serie tv più famosa del momento replicheranno alle parole dell’influencer. A Sanremo sono stati presenti gli attori della fiction Nicolas Maupas, Valentina Romani, Giacomo Giorgio, Matteo Paolillo, Massimiliano Caiazzo, Artem, Carolina Crescentini, Serena de Ferrari, Desirée Popper, Domenico Cuomo, Gianni Cardiotrap e Kyshan Wilson, ma non è dato sapere a chi abbia fatto riferimento la Salemi.

Negli ultimi giorni l’influencer è finita sulla bocca di tutti per la sua crisi con il fidanzato Pierpaolo Pretelli, e in tanti sono impazienti di sapere se i due riusciranno a risolvere i loro problemi in amore.

