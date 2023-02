Al Grande Fratello Vip Giulia Salemi ha confermato le ultime voci sul conto suo e del fidanzato Pierpaolo Pretelli.

Nelle ultime ore si sono rincorse voci in merito a una presunta crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e la questione è stata confermata dalla stessa influencer, che in diretta al GF Vip non è riuscita a trattenere le lacrime: “Sarò sincera, stiamo vivendo un momento di crisi che può succedere a tante coppie di trent’anni. Ma non sono volati piatti, non ci sono stati tradimenti, non è in discussione l’amore. Stiamo cercando di capire in che direzione sta andando la relazione, io spero di trovare una soluzione”, ha affermato.

Giulia Salemi

Giulia Salemi in crisi con Pierpaolo

Fino a poco tempo fa si vociferava di un imminente matrimonio per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e invece, nelle ultime ore, l’influencer ha stupito tutti confessando di essere in crisi con il fidanzato. L’indiscrezione aveva già iniziato a circolare sui social e sembra che l’influencer e l’ex velino non si sentano addirittura da giorni. Al momento non è dato sapere quali siano state le cause scatenanti della loro crisi e in tanti, tra i fan sui social, sono in attesa di ricevere ulteriori notizie.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG