Di ritorno da Sanremo Chiara Ferragni e Fedez avrebbero trovato uno spiacevole messaggio ad attenderli sotto la loro casa a Milano.

Chiara Ferragni e Fedez hanno partecipato a Sanremo 2023 e durante la prima serata del Festival l’influencer ha attirato l’attenzione su di sé con una stola bianca su cui era ricamata la scritta “pensati libera”. In queste ore, sotto la casa da lei condivisa con il marito nel quartiere di CityLife a Milano, sarebbe apparso un cartellone con scritto “pensati m***a”, un chiaro riferimento offensivo all’abito da lei indossato alla kermesse.

Chiara Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni e Fedez: la scritta offensiva

Chiara Ferragni e Fedez si sono chiusi nel massimo riserbo dopo la loro partecipazione a Sanremo e al momento non hanno confermato né smentito le voci in merito alla scritta che sarebbe apparsa sotto al portone della loro casa a CityLife.

Secondo indiscrezioni la coppia avrebbe avuto un diverbio durante il Festival e in queste ore non si parla che di Fedez che, con il suo comportamento, avrebbe tolto luce al debutto tv della moglie. La coppia non ha rotto il silenzio in merito alle indiscrezioni sulla loro presunta lite e in tanti, sui social, sono impazienti di vederli di nuovo insieme.

