Giulia De Lellis ha pubblicato un messaggio sui social che sembra essere un chiaro riferimento al suo ex, Andrea Damante.

La storia tra Giulia De Lellis e Andrea Damante si è conclusa ormai da quasi tre anni ma in queste ore l’influencer ha postato un messaggio sui social che ha fatto sorgere nuovi dubbi nei fan. Dopo esser stata al Super Bowl e aver assistito all’esibizione di Rihanna, l’influencer ha postato la canzone della popstar Stay, la stessa che è stata trasmessa da Uomini e Donne durante la sua scelta con Damante. “This song”, ha scritto Giulia aggiungendo un’emoticon a forma di cuore spezzato.

Giulia De Lellis

Giulia De Lellis: il gesto per Damante

Giulia De Lellis pensa ancora a Andrea Damante? In tanti credono di sì a giudicare dall’ultimo messaggio da lei postato via social.

L’influencer si trova negli Stati Uniti, dove ha assistito allo show del Super Bowl. Non è dato sapere se con lei fosse presente il fidanzato Carlo Gussalli Beretta, con cui fa coppia fissa da ormai quasi tre anni. I due hanno sempre vissuto la loro storia con la massima discrezione e, a differenza del famoso ex di Giulia, il rampollo della famiglia Beretta non ama apparire sui social.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG