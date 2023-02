L’autore che ha girato il video della presunta lite di Chiara Ferragni e Fedez ha rotto il silenzio in merito alla questione.

Federico Taddia, noto autore Rai che avrebbe immortalato Fedez e Chiara Ferragni durante il loro battibecco a Sanremo (a seguito del bacio tra il rapper e Rosa Chemical) ha scritto un messaggio via social con cui ha descritto le sue impressioni in merito alla vicenda, che gli avrebbe suscitato ilarità. Il video in questione, ha specificato Taddia, sarebbe stato cancellato.

“Ridevo, perché la prima frase che aveva detto Fedez appena arrivato sul palco era stata strepitosa. Ridevo, perché la risposta che aveva dato Chiara era stata un capolavoro. Ridevo, perché era uno spettacolo nello spettacolo, imprevisto e surreale. Ridevo, perché uno come me (…) non poteva non provare una tenerezza infinita per lo sguardo e il tono di Fedez. Ridevo, perché Chiara può piacere o meno, ma è di una professionalità rara, e questa professionalità l’ha mantenuta anche in un momento complesso frenando ogni altro istinto”, ha scritto, specificando anche di aver cancellato il video e di non avere alcuna intenzione di rivelare quanto i due si sarebbero detti.

Chiara Ferragni e Fedez: il video della lite

Stando ad alcuni fotogrammi apparsi in rete Chiara Ferragni e Fedez avrebbero avuto un battibecco sul palco dell’Ariston che sarebbe poi degenerato in una vera e propria lite.

A scatenarla, secondo indiscrezioni, sarebbe stato il comportamento avuto dal rapper sul palco del Festival e che avrebbe finito per togliere luce al debutto tv della moglie. Al momento i due si sono chiusi nel massimo riserbo in merito alla vicenda e non sono emersi ulteriori particolari sulla questione.

