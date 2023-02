Un gesto fatto da Chiara Ferragni via social sembra confermare la sua maretta verso il marito Fedez.

Secondo indiscrezioni dopo la partecipazione a Sanremo 2023, Chiara Ferragni e Fedez avrebbero litigato. In queste ore l’influencer ha postato alcune stories che sembrano confermare questa ipotesi: nei suoi messaggi via social ad esempio, Chiara Ferragni ha ringraziato tutti coloro che le sono stati accanto in questo periodo, ma non ha mai menzionato il marito. L’influencer ha anche fatto cenno alla storia tra Gianni Morandi e sua moglie Anna scrivendo nelle sue stories “un amore così”, frase che secondo qualcuno potrebbe essere una velata frecciatina contro il marito.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni: la frecciatina a Fedez

Fedez è finito nell’occhio del ciclone perché a Sanremo 2023 ha attirato su di sé l’attenzione generale, finendo con il togliere luce a sua moglie. Secondo i rumor in circolazione l’influencer se la sarebbe presa con il marito a causa del suo comportamento alla kermesse e in queste ore il rapper ha forse tentato di mettere a tacere le polemiche postando sui social un messaggio in cui era scritto: “Sono fiero di te, ti amo”.

Chiara Ferragni non ha commentato il gesto fatto dal rapper né lo ha menzionato nei suoi messaggi di ringraziamento. Dopo la partecipazione alla kermesse l’influencer si è mostrata in compagnia del suo team e dei figli, ma del marito non vi è stata nessuna traccia nei suoi scatti via social.

