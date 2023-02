Eros Ramazzotti si sfarebbe sfogato con i tecnici dell’Ariston dopo la sua esibizione insieme a Ultimo a Sanremo 2023.

Eros Ramazzotti ha attirato l’attenzione generale durante la serata dei duetti a Sanremo, dove ha scordato le parole di Un’emozione per sempre (suo celebre e storico successo) mentre era in diretta. In queste ore sta facendo il giro dei social un video in cui si sente il cantante prendersela con i tecnici nel dietro le quinte dello show, a cui ha detto: “Bravi, non c’era il gobbo”. Il cantante ha anche applaudito sarcastico al loro indirizzo.

Eros Ramazzotti: lo sfogo a Sanremo 2023

Eros Ramazzotti avrebbe dimenticato le parole del suo celebre brano, Un’emozione per sempre, durante la sua esibizione a Sanremo 2023. Stando a un video emerso in queste ore in rete il cantante se la sarebbe presa con i tecnici nel dietro le quinte di Sanremo, forse perché per un problema tecnico le parole della canzone non sono apparse sul gobbo in suo soccorso. L’esibizione, dopo un momento di defaillance, era stata comunque portata a termine egregiamente da Ultimo e Ramazzotti, che hanno conquistato il pubblico tv.

