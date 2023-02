Secondo indiscrezioni sarebbe in corso una lite tra Chiara Ferragni e Fedez per via del comportamento avuto dal rapper a Sanremo 2023.

Chiara Ferragni è stata l’attesissima co-conduttice del Festival di Sanremo 2023 ma suo marito Fedez, ospite a tutte le serate della kermesse, ha attirato l’attenzione su di sé per i suoi messaggi contro il mondo politico e per l’esibizione di Rosa Chemical (che ha finto di avere un rapporto intimo con lui in platea). Secondo Il Messaggero la questione avrebbe finito per scatenare una lite tra il rapper e sua moglie, e infatti a seguito dell’episodio Fedez è sparito dai social.

Chiara Ferragni e Fedez

Fedez e Chiara Ferragni: lite dopo Sanremo

In tanti hanno criticato Fedez per l’atteggiamento avuto a Sanremo 2023, dove avrebbe fatto di tutto per rubare la scena a sua moglie.

La vicenda (di cui ha parlato approfonditamente anche Selvaggia Lucarelli) avrebbe scatenato il gelo tra il rapper e sua moglie. Dopo l’esibizione di Rosa Chemical a Sanremo sembra che Chiara Ferragni abbia chiamato suo marito nel dietro le quinte e in una clip che sta facendo in queste ore il giro della rete sembra che l’influencer dica al rapper “cosa hai combinato?”. In tanti si chiedono se la vicenda abbia avuto ulteriori sviluppi e se i due abbiano davvero discusso per via della questione.

